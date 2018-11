Na luta por vaga na Libertadores, Atlético-MG e Atlético-PR têm jogos antecipados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira as datas e os horários da 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente toda marcada para este domingo, às 17 horas (de Brasília). Para resolver um impasse criado com os jogos de Flamengo e Fluminense no mesmo dia e local – o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro -, a entidade resolveu antecipar duas partidas para este sábado, às 19 horas. Uma delas é a do clube rubro-negro contra o Atlético-PR, que briga com o Atlético-MG pela última vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Sendo assim, o duelo dos mineiros contra o Botafogo também foi antecipado.

Com 56 pontos, o Atlético-MG ocupa a sexta colocação, fechando o grupo de classificação à Libertadores. Para se garantir na fase preliminar da competição continental, o time mineiro recebe o Botafogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, precisando de uma vitória para não depender do que o Atlético-PR, em sétimo com 54, fizer contra o Flamengo, no Maracanã. Caso empatem em pontos, o clube de Curitiba levará vantagem nos critérios de desempate.

Para domingo, a CBF manteve os oito jogos restantes da rodada às 17 horas. Três deles não terão qualquer influência no que resta de disputa no campeonato após a conquista do título antecipado pelo Palmeiras: rebaixamento, briga pelo G-4 – que garante lugar direto na fase de grupos da Libertadores – e vagas na Copa Sul-Americana. São eles: Palmeiras x Vitória, em São Paulo; Paraná x Internacional, em Curitiba; e Bahia x Cruzeiro, em Salvador.

Quatro confrontos deste domingo valem pela briga para fugir da queda à Série B – Paraná e Vitória já caíram e faltam duas vagas. Um deles é o confronto direto entre Fluminense e América-MG, no Maracanã. Com 40 pontos, o time mineiro está na zona da degola, assim como o Sport, que tem 39 e recebe o Santos, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Os cariocas precisam apenas de um empate para se livrarem.

Fora da zona de rebaixamento e dependendo apenas de suas forças, o Vasco viaja até Fortaleza para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, e a Chapecoense recebe o São Paulo, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Este duelo em Santa Catarina vale muito para o time paulista, que disputa contra o Grêmio um lugar no G-4. Ambos estão com 63 pontos e o clube gaúcho, que joga em casa contra o Corinthians, leva vantagem nos critérios de desempate.

Para a Sul-Americana, seis vagas são garantidas via Brasileirão. Quatro delas já estão preenchidas por Botafogo, Santos, Bahia e quem perder a briga entre Atlético-PR e Atlético-MG. As duas restantes são disputadas por Corinthians, Ceará, Fluminense, Vasco, Chapecoense e América-MG.