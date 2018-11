Na Holanda, Valverde quer obter a classificação do Barcelona para as oitavas

A vitória é o único resultado que interessa para o técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, no confronto desta quarta-feira diante do PSV Eindhoven, na Holanda, em jogo válido pela quinta e penúltima rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Os três pontos garantem o time catalão de forma antecipada nas oitavas de final da principal competição europeia.

“A maneira de ter certeza de que somos os primeiros é vencer nesta quarta, sem ter o que pensar sobre outros resultados. Nós não vamos especular com o que acontece em outros jogos”, disse Valverde sobre a possibilidade de um empate ser suficiente, em caso de igualdade no duelo entre Tottenham e Internazionale, no estádio de Wembley, em Londres.

O Barcelona terá sete desfalques ao todo. “Pagamos pela sobrecarga a que os jogadores são submetidos. Nós queremos que eles vão para as seleções, é claro, mas às vezes, como agora, isso acontece conosco”, lamentou o treinador. Valverde fez questão de lembrar que o clube já jogou “duas partidas da Liga dos Campeões sem Messi” e que nesta quarta-feira deverá ter o retorno de Philippe Coutinho e Ivan Rakitic.

Apesar da série de lesões, Valverde promete colocar o melhor time que possui à disposição. “Eu sempre escalo o melhor time para vencer”, disse o técnico, que reconheceu um alto índice de gols perdidos no Campeonato Espanhol, mas gosta da produção na Liga dos Campeões. “Estamos concedendo pouco e gerando muito”.

Apesar de enfrentar o lanterna e eliminado do grupo, Valverde exige concentração diante do PSV Eindhoven. “Nós respeitamos muito o PSV, na sua liga ele tem uma campanha impressionante porque ganhou todos os jogos. É uma equipe reconhecida e bem armada”, completou.

O Barcelona lidera o Grupo B com 10 pontos, contra sete da Internazionale. O Tottenham soma quatro, em terceiro lugar, enquanto que o PSV Eindhoven tem apenas um.