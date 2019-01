Na estreia dos titulares, Grêmio vence fácil Juventude e lidera o Gaúcho

No primeiro jogo em que utilizou a força máxima em 2019, o Grêmio venceu sem sustos. Nesta segunda-feira, na conclusão da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o time superou o Juventude por 3 a 0, em casa, com dois gols do centroavante Jael, retomando a liderança da competição.

Nos compromissos anteriores, contra Novo Hamburgo (4 a 0) e Aimoré (1 a 1), o técnico Renato Gaúcho não utilizou os titulares, lhes concedendo um período maior de preparação para a temporada 2019. Nesta segunda, porém, utilizou os principais nomes do elenco, em uma noite em que a temperatura na Arena Grêmio superou os 30º C.

O triunfo levou o Grêmio aos sete pontos, na liderança do Gaúcho por ter saldo de gols superior ao do Caxias (7 a 4). Já o Juventude é o oitavo colocado, com apenas três, fechando a zona de classificação às quartas de final.

A presença dos titulares não permitiu que o Grêmio corresse riscos no primeiro tempo. Atuando em casa, o time controlou o Juventude e foi criando chances, como aos quatro minutos, quando Marinho quase marcou em cobrança de falta. O atacante, aliás, se destacou na etapa inicial pela boa participação ofensiva.

O gol gremista saiu aos 27 minutos, aproveitando vacilo da defesa do Juventude, que saiu jogando errado. Marinho ficou com a bola e acionou Luan, que tocou na saída do goleiro Marcelo Carné. Aprile cortou em cima da linha, mas o rebote ficou com Jael, que tocou para as redes. Depois, o time até diminuiu o ritmo, mas não correu riscos.

O cenário não se alterou no segundo tempo, com o Grêmio controlando o duelo, trocando passes como faz costumeiramente sob o comando de Renato e, mesmo sem acelerar o ritmo, criando chances de gol. E o time voltou a marcar após mais um erro do sistema defensivo do Juventude. Aos 26 minutos, Everton roubou a bola de Vidal, driblou o goleiro adversário e acionou Maicon, que só passou para Jael, livre, empurrar a bola para as redes, fazendo 2 a 0.

E mesmo sem forçar, o Grêmio conseguiu marcar o terceiro gol. Aos 44 minutos, Felipe Vizeu, que entrou na etapa final para fazer sua estreia pelo clube, recebeu passe de Jean Pyerre na grande área e passou para Maicon, sem goleiro, finalizar, fechando o placar em 3 a 0.

Em um duelo entre os dois primeiros colocados do Gaúcho, o Grêmio vai duelar com o Caxias, domingo, no Estádio Centenário. No mesmo dia, o Juventude tentará se reabilitar contra o Aimoré, fora de casa.