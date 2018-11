Na estreia de Givanildo Oliveira, América-MG tenta encerrar jejum de vitórias

Sem vencer há dez jogos no Brasileirão, o América-MG terá um desafio complicado para tentar encerrar este jejum nesta quinta-feira, às 21 horas. Isso porque o adversário da vez é o vice-líder Internacional e o duelo será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada. O jogo vai marcar a estreia do técnico Givanildo Oliveira, contratado para substituir Adilson Batista, demitido no fim de semana.

A situação do América na tabela é bastante delicada. O período sem vitórias fez com que o time despencasse para a vice-lanterna, com 34 pontos, sem chances de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Como restam apenas cinco para o fim do campeonato, uma derrota custaria muito caro na briga pela permanência.

Diante da situação de urgência, a diretoria optou pelo retorno de Givanildo, que tem outras quatro passagens pelo clube. Ele foi contratado com a missão de livrar o time do rebaixamento, tanto que assinou contrato apenas até o fim do Brasileirão. “É difícil. Não é o começo e nem a metade de um trabalho. O que eu posso dizer é que, se aceitei, é porque acredito”, confirmou o treinador em sua apresentação.

Sem medo de arriscar, Givanildo indica o time com cinco mudanças em relação à escalação utilizada por Adilson Batista na derrota por 1 a 0 para o lanterna Paraná. Ricardo Silva vai formar a dupla de zaga com Matheus Ferraz, já que Messias está suspenso, enquanto Carlinhos retorna à lateral esquerda no lugar de Giovanni.

As mudanças se estendem também ao meio-campo e ao ataque. Matheusinho deve ser sacado para a entrada de Ademir. Mais à frente, Rafael Moura e Luan devem entrar nos lugares de Robinho e Aylon. São opções por terem maior experiência.