Na estreia de Gabriel, Flamengo encara o Resende e mira 2ª vitória no Carioca

Contratado com a responsabilidade de ser o goleador do Flamengo em 2019, Gabriel foi relacionado e, ao que tudo indica, fará sua estreia com a camisa do time nesta quarta-feira, às 19h15, diante do Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no duelo em que a equipe de Abel Braga tenta o segundo triunfo seguido no Campeonato Carioca.

Em seu primeiro jogo do ano, marcado por erro de arbitragem que favoreceu a equipe, o Flamengo derrotou de virada o Bangu por 2 a 1 e estreou com o pé direito na Taça Guanabara. No jogo em Volta Redonda, a equipe deve ser bastante modificada em relação à escalação da última partida.

A exemplo do que faz Felipão no Palmeiras, Abel Braga quer montar dois times no Flamengo. Com um elenco farto e de qualidade à disposição, o treinador pretende alternar essas duas equipes. Dessa forma, poucos atletas jogarão partidas em sequência no Estadual.

Para o duelo contra o Resende, Abel não confirmou quem joga, mas já avisou que a equipe será totalmente diferente da estreia. É possível que a escalação não tenha um jogador sequer que atuou na primeira rodada, e seja recheada de jovens, como o zagueiro Matheus Dantas, o meia Hugo Moura e o atacante Thiago Santos, especialmente porque os recém-contratados Arrascaeta e Bruno Henrique ainda não estão aptos a atuar.

Maior contratação da história do clube, Arrascaeta está regularizado, mas ainda tem de aprimorar a forma física antes de entrar em campo e deve ser opção no banco de reservas. O uruguaio não fez pré-temporada no Cruzeiro devido ao atrito com a diretoria do clube mineiro durante a negociação com o Flamengo.

Já Bruno Henrique, que desembarcou no Rio nesta terça, vai demorar ainda mais para estrear, pois ainda não foi sequer oficializado como reforço, o que só ocorrerá após a realização dos exames médicos. O colombiano Berrío segue em recuperação de lesão e também está fora.

De contrato renovado até 2020, Diego, um dos líderes do grupo rubro-negro, deve começar entre os reservas. O meia recusou uma proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, e disse que a “renovação passa pelo desejo de ser campeão, de vencer”.

ARTILHEIRO É TRUNFO – No Resende, o destaque é o centroavante Maxwell, artilheiro do Estadual, com três gols, dois deles marcados na Seletiva do torneio, que terminou com a equipe na primeira posição.

Maxwell também balançou as redes na estreia da equipe na Taça Guanabara diante do Boavista. Seu tento, porém, não foi o suficiente para evitar a derrota por 2 a 1. Assim, o Resende busca o primeiro triunfo na fase inicial da competição.