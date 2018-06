Na espera por Zé Ricardo, Bahia tenta evitar a terceira derrota consecutiva

Na expectativa de anunciar Zé Ricardo, ex-técnico do Vasco, como substituto de Guto Ferreira, a direção do Bahia confirmou o auxiliar Cláudio Prates para as duas últimas rodadas antes da parada para a Copa do Mundo. Sendo assim, ele vai dirigir o time pela segunda vez seguida neste Campeonato Brasileiro. O desafio da vez é contra o Botafogo, em partida marcada para este domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11.ª rodada.

Na verdade, ele vai tentar se reabilitar porque na última rodada perdeu para o Paraná por 1 a 0, em Curitiba. O time tricolor baiano é o vice-lanterna, com oito pontos, e tenta evitar a terceira derrota consecutiva. A demissão de Guto Ferreira ocorreu na nona rodada, quando perdeu em casa para o Grêmio.

Criticado por atuar com três volantes contra o Paraná, Cláudio Prates deve escalar o time mais ofensivo. Com isso, o meia Régis pode voltar ao time titular na vaga de Flávio, mas não está descartada a possibilidade de contar com Allione, ex-Palmeiras, entre os titulares. Ele, inclusive, foi uma das apostas do técnico na rodada passada.

Edigar Junior e Junior Brumado seguem vetados pelo departamento médico. Provável novo reforço da equipe, Gilberto, ex-Vasco e São Paulo, já treina no clube, mas ainda não foi regularizado. Vinícius e Elber seguem, então, no setor ofensivo.

“Saímos muito triste pela derrota contra o Paraná, mas segue a vida. Nosso foco agora é contra o Botafogo. Enquanto estiver no comando do clube, vou fazer o possível para ajudá-lo. O grupo está unido e disposto a tirar o Bahia dessa situação. Ninguém está satisfeito aqui”, assegurou Cláudio Prates.

O objetivo é pontuar nestes dois últimos jogos antes da parada por causa da Copa do Mundo na Rússia – contra o Botafogo e depois diante do Corinthians, ambos na Arena Fonte Nova.