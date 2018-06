Na concentração da França, Griezmann renova com o Atlético de Madrid até 2023

Quatro dias depois de anunciar a sua permanência no Atlético de Madrid, em meio a especulações de que deixaria a equipe espanhola, o atacante francês Antoine Griezmann assinou nesta segunda-feira a renovação de seu contrato com o clube. Agora, o vínculo vai até 2023 – iria até 2022. Os valores não foram divulgados, mas o acordo anterior do atleta de 27 anos previa multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 868 milhões).

Os últimos detalhes e a oficialização da extensão do vínculo foram resolvidos na concentração da seleção da França, que treina para a Copa do Mundo da Rússia na cidade de Istra, onde estiveram o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, e o diretor esportivo Andrea Berta.

Em seu site oficial, o clube de Madri agradeceu a colaboração da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) e do técnico da seleção Didier Deschamps para que a questão fosse resolvida durante o Mundial.

Griezmann havia divulgado na última quinta-feira a continuidade no time espanhol de uma maneira inusitada: através de um documentário televisivo (chamado “A decisão”), em que relatou a sua decisão de continuar vestindo a camisa vermelha e branca, rejeitando proposta do Barcelona.

Com 112 gols em 208 jogos, Griezmann é o principal jogador da equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone. Ídolo dos torcedores, o atacante está no Atlético de Madrid há quatro temporadas, todas elas como artilheiro da equipe. Ganhou dois títulos, o último deles da Liga Europa em maio. Naquela final, marcou dois gols. Foi contratado junto à Real Sociedad por 30 milhões de euros (R$ 130 milhões). E agora chega a seu quinto anos de contrato com a equipe madrilenha.

O Atlético de Madrid também renovou nesta segunda-feira o contrato do jovem zagueiro francês Lucas Hernández por mais dois anos. Agora, o vínculo do jogador, de 22 anos, vai até 2024. Ele é cria da base do clube.

E, finalizando a expedição dos dirigentes espanhóis na concentração da seleção francesa, o meia-atacante Thomas Lemar encaminhou a sua transferência do Monaco para o Atlético de Madrid. Faltam apenas os exames médicos para a assinatura do contrato com o atleta de 22 anos.