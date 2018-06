Mundo Animal/TH Pinturas e Espaço Conceito avançam na Mag Sac

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O Mundo Animal/TH Pinturas e o Espaço Conceito conquistaram as duas últimas vagas para as semifinais da Copa Mag Sac Embalagens, na categoria Sênior. As equipes garantiram a classificação neste domingo (10), ao passarem pela segunda repescagem. O torneio acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Na próxima fase, o Mundo Animal/TH Pinturas enfrentará o Auto Escola São Vito/Depósito Campeão, enquanto o Espaço Conceito vai encarar o Paraná Construção e Acabamentos. As partidas serão nesta quinta-feira (14).

Na categoria Jovens, as semifinais também estão definidas. O Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência jogará contra o Viel Seguros/Shopping Via Direta. O outro embate será entre Bar do Rio Branco/Alumaquinas e Trevilub/Manserv. A definição dos classificados ocorreu no último sábado, com a disputa dos jogos de volta das quartas de final.

Na Intermediária, a competição chegará à 13ª rodada nesta terça-feira (12). Dois confrontos estão marcados para as 19h15. Outros dois vão começar às 20h30.

COPA MAG SAC EMBALAGENS

Quartas de final da categoria Jovens

Marcenaria Paparotti/Loom Arquitetura 3 x 11 Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência

Viel Seguros/Shopping Via Direta 0 x 0 Luchini Móveis/Max Imóveis

Bar do Rio Branco/Alumaquinas 2 x 0 Maciel Refeições/Z Sport

L&L Express/Gesso Novo Mundo 1 x 4 Trevilub/Manserv

2ª repescagem da categoria Sênior

Etiquetas Americana/Tecidos Tardivel 2 x 2 Espaço Conceito

Mundo Animal/TH Pinturas 4 x 2 Escritório Lex

Semifinais

Quinta (14/06)

19h15 Auto Escola São Vito/Depósito Campeão x Mundo Animal/TH Pinturas

20h30 Paraná Construção e Acabamentos x Espaço Conceito

13ª rodada da categoria Intermediária

19h15 Casa do Construtor x Posto 7

19h15 Petshop Padovani/Toco Representações x Rio Branco

20h30 Spazio Beach B x Cartonagem Ipiranga

20h30 Spazio Beach A x Supermercado Salto Grande