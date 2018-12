Multicampeão, Lucho González já prevê mais títulos para o Atlético-PR em 2019

Aos 37 anos, o argentino Lucho González festejou o título da Copa Sul-Americana, após a vitória do Atlético Paranaense sobre o Junior Barranquilla, nos pênaltis, e declarou sentir como se estivesse celebrando a primeira conquista da sua carreira profissional.

“Ao longo da minha carreira, consegui ganhar vários títulos. Estou feliz como se fosse o primeiro. Estou emocionado. Depois do que vivi (na vida pessoal), nunca imaginei que ia terminar a temporada dessa maneira”, disse o capitão do time paranaense, referindo-se ao problema judicial que tem com a ex-mulher.

O meia, que está no Atlético-PR há dois anos e meio e renovou nesta semana seu compromisso até o fim de 2019, soma 25 troféus na carreira. Com destaque para a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas-2004 com a seleção argentina, a Copa Libertadores de 2015 pelo River Plate, os seis Campeonatos Portugueses (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012 e 2012/2013) com o Porto, além do título francês pelo Olympique de Marselha, em 2009/2010.

“Com trabalho, com sacrifício, muitas vezes a recompensa vem no final. Não tenho palavras para descrever o momento que estamos vivendo”, disse o jogador, logo após levantar a taça da Sul-Americana, com a vitória nos pênaltis sobre o Junior Barranquilla, após empate no tempo normal (1 a 1) e na prorrogação (0 a 0).

Com a camisa rubro-negra, Lucho González entrou em campo 104 vezes, saiu vencedor em 41 jogos e anotou sete gols. “Vamos ter muita competição pela frente e o objetivo é vencer. Quando começou o sonho da Sul-Americana, fomos passo a passo e acreditando que era possível. Temos a Recopa, a Copa Suruga, a Libertadores. Temos que tentar melhorar e sempre ter o objetivo de conquistar mais títulos.”