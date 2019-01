Mourinho descarta retorno a Portugal e nega que vá comandar o Benfica

Afastado do futebol desde que foi dispensado pelo Manchester United em dezembro, José Mourinho encerrou os rumores sobre uma possível volta ao futebol português. Ele vinha sendo alvo de especulações que o colocavam no caminho do Benfica, mas negou qualquer negociação e garantiu que não tem interesse de retornar ao país no momento.

“Eu não recebi uma oferta. E mesmo que tivesse recebido, obviamente o presidente do Benfica e o clube seriam os primeiros a saberem minha decisão. Mas acho que posso dizer hoje: eu não tenho qualquer intenção de voltar a trabalhar em Portugal. Estou bem no momento. Hoje, não sou opção para o Benfica”, garantiu em entrevista ao jornal português Correio da Manhã.

Mourinho seria o favorito do presidente Luís Filipe Vieira para substituir Rui Vitória, que deixou o Benfica na semana passada, mas não se mostrou interessado. “Respeito este grande clube e este grande presidente, que mostrou ser verdadeiramente um amigo”, afirmou.

Mourinho não trabalha no futebol português desde que deixou o Porto, em 2004, contratado pelo Chelsea. Ele se destacou também na Inter de Milão, de 2008 a 2010, e faturou títulos pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013. E são justamente estes dois clubes que aparecem como possíveis interessados no treinador, de acordo com a imprensa europeia.

O Real vive fase oscilante desde a saída de Zinedine Zidane, demitiu Julen Lopetegui após uma série de maus resultados e ainda não embalou com Santiago Solari. Já a Inter caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões e, apesar dos milhões investidos, está distante da briga pelo título italiano sob o comando de Luciano Spalletti. “É uma honra tremenda (ter o nome especulado nestes clubes)”, limitou-se a comentar sobre o assunto.