Mosca encontra ‘clima de dor’ na chegada ao União

O novo técnico do União Barbarense, Vitor Mosca, chegou ao clube nesta terça-feira e já se deparou com um “clima de dor”, causado pela derrota no dérbi do último sábado. Em sua apresentação, ele disse que esse sentimento só vai passar em caso de um bom resultado no próximo jogo.

A diretoria contratou Mosca na segunda-feira, horas após a demissão de Denis Augusto, que comandou o time nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Em ambas, a equipe perdeu.

No último jogo, o União foi goleado pelo Rio Branco, em pleno estádio Antonio Guimarães, por 4 a 1. “Doeu em todo mundo, e eu tenho de fazer parte dessa dor, porque isso só vai passar depois do dia 28 com um bom resultado”, afirmou Mosca.

O Leão da 13 folga na próxima rodada e volta a campo apenas no dia 28, quando vai enfrentar o Jaguariúna, fora de casa. “É primordial pontuar lá. Lógico, o ideal é a vitória, mas lembrando que estamos jogando fora de casa”, comentou.

Único time sem pontuar no Grupo 3, o alvinegro ocupa a sétima e última posição da chave. “Temos de correr atrás. E, quanto mais rápido a gente se aproximar, melhor é. Se não, vemos o pelotão de frente se distanciando e a gente não conseguindo encostar”.

Nesta quinta-feira, o técnico comanda um jogo-treino contra a equipe Sub-20 do Mogi Mirim, no Antonio Guimarães. “A minha ideia, nesse amistoso, é conhecer as características individuais do atleta”, observou.

Durante a apresentação de Mosca, o gerente de futebol Maurílio D’Elboux apontou que deve regularizar nesta quarta a situação dos sete paraguaios contratados pelo clube. Ele também pretende, na próxima semana, reforçar o time com jogadores que disputaram as séries A2 e A3. O dirigente não descarta dispensar atletas do atual elenco.