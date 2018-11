Morumbi vazio faz São Paulo reduzir valor dos ingressos para jogo contra Flamengo

O São Paulo entendeu o recado dado pela torcida, que compareceu em número bem inferior ao habitual neste Campeonato Brasileiro na última exibição do time no estádio do Morumbi, na capital paulista, e reduziu o valor dos ingressos de arquibancada para o jogo deste domingo contra o Flamengo, às 17 horas, pela 32.ª rodada.

Entradas dos setores localizados atrás dos gols, que custaram R$ 40 no duelo contra o Atlético-PR, no último dia 20, serão vendidas a R$ 30. Nas arquibancadas azuis e nas vermelhas, as mais tradicionais, localizadas nas laterais do campo, os preços cairão de R$ 50 para R$ 40.

Trata-se de tentativa da diretoria de evitar novo fiasco de público como o que se viu no jogo contra os paranaenses, quando 13.053 pessoas pagaram para ver o time empatar sem gols. Interrompeu-se ali uma sequência de sete partidas consecutivas nas quais o São Paulo jogou para mais de 40 mil fãs.

É bom destacar que a queda brusca de audiência teve menos a ver com o preço do ingresso e mais com a situação da equipe no campeonato. O confronto contra o Atlético-PR foi o primeiro no estádio do Morumbi após a derrota por 2 a 0 para o rival Palmeiras, que deixou o São Paulo distante do líder. A campanha fraca no returno também desanimou o torcedor, que sonhava com o título após ver o time ser o primeiro da tabela de classificação durante oito rodadas da competição.

Ainda assim, o time tricolor se mantém na segunda colocação do ranking de público deste Brasileirão. Em 15 jogos no estádio do Morumbi, 37.695 pessoas em média compareceram. Somente o Flamengo, com 47.198 torcedores em média, tem atraído mais gente. O líder Palmeiras é o terceiro da lista: 30.514, pouco à frente do Corinthians (29.915).

ATRATIVOS – Para a partida contra o Flamengo, há outros fatores, além da promoção de ingressos, que devem contribuir para o time ser prestigiado de perto. Primeiro, o horário. O jogo diante do rival paranaense foi em um sábado à noite (19 horas). Contra os flamenguistas acontecerá no domingo à tarde. Segundo, a equipe vem de triunfo sobre o Vitória (1 a 0), em rodada na qual foi a única do G-4 a vencer, o que melhorou um pouco a sua situação na tabela de classificação.

Atualmente, já vislumbra roubar a terceira posição do Internacional, que está apenas dois pontos à frente (58 a 56). Por último, trata-se de um confronto direto contra o vice-líder, que tem 59. Ou seja, se ganhar, o São Paulo se igualará na pontuação, mas ainda levará desvantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Os cariocas somam 17 contra 15 dos paulistas.

Além do que está em jogo em campo, fora dele uma novidade vai contribuir para levar mais gente ao estádio. A recém-inaugurada estação do metrô São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela, vai funcionar até 21 às horas no dia da partida. Após o jogo, os torcedores deverão embarcar pela avenida Jorge João Saad, enquanto que a saída da estação será feita pelas avenidas Deputado Jacob Salvador Zveibi e Francisco Morato (sentido bairro).