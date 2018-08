Morumbi lotado é trunfo do São Paulo para se manter no topo

Apesar do empate por 1 a 1 com o Paraná na quarta-feira não ter sido o resultado esperado por todos no São Paulo, a expectativa de encarar o Ceará, domingo, dentro de um Morumbi lotado, já serve de motivação para o time, que ainda lidera o Campeonato Brasileiro, apesar da aproximação do Internacional – está um ponto à frente (42 a 41).

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

“Temos de pensar no domingo, um duelo em casa, onde a torcida vai lotar o Morumbi. Temos de estar focados para ganhar e manter a liderança. Voltaremos para São Paulo com um ponto, que também é importante. Claro que queria os três pontos, mas vamos ver para que vai servir esse ponto fora de casa no fim da competição”, comentou o técnico Diego Aguirre.

Na quarta, o São Paulo já havia anunciado que 52 mil ingressos para o duelo das 11 horas de domingo contra os cearenses haviam sido vendidos. Os restantes não seriam mais negociados em pontos físicos, nas bilheterias do estádio, apenas pela internet.

No fim da noite de quinta-feira, alguns torcedores relatavam nas redes sociais problemas para encontrar bilhetes disponíveis no sistema online, o que só faz crescer a probabilidade de o São Paulo bater o recorde de público no País nesta temporada. A marca pertence a um Fluminense x Flamengo realizado em 7 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão: 59.987 torcedores pagaram para ver o clássico carioca.

Já o maior público atraído pelo São Paulo na temporada 2018 foi o do jogo com o Corinthians, em 21 de julho, que contou com a presença de 58.624 fãs tricolores (os clássicos na capital paulista são realizados com torcida única por determinação do Ministério Público). Ao longo de todo o ano, os são-paulinos têm comparecido em bom número ao estádio do Morumbi.

Se forem levados em conta os números apenas do Campeonato Brasileiro, o clube apresenta média de 33.068 pessoas a cada exibição em casa. Só o Flamengo (com a marca de 47.876 torcedores) fica à frente. O terceiro na lista é o Palmeiras, com média de 30.106 fãs por duelo dentro do Allianz Parque.

INVICTO – Além de liderar o campeonato, o time de Aguirre ainda não decepcionou seu torcedor. Em nove confrontos disputados no Morumbi, o São Paulo venceu sete e empatou dois.

A segunda boa notícia é que, após o Ceará, a equipe fará mais uma partida em casa, diante do Fluminense. Enquanto isso, o Internacional vai ter um confronto no Beira-Rio (pega o Palmeiras no domingo) e um fora de Porto Alegre (contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte).