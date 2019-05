Morre Adalberto, atleta com mais jogos pelo Vasquinho

Atleta com mais jogos pelo extinto Vasco de Americana, Adalberto da Silva morreu na última terça-feira (30), aos 68 anos. Ele faleceu em sua residência, na cidade de Campinas. Até a tarde desta quarta-feira (1º), a família não sabia a causa da morte. O sepultamento aconteceu no Cemitério da Saudade daquela cidade.

Foto: Arquivo Pessoal / Gabriel Pitor

Natural de São Paulo, Adalberto atuava como zagueiro e vestiu a camisa do Vasquinho-AEC (Americana Esporte Clube) 151 vezes, entre 1971 e 1977. Fez 13 gols pela equipe, dos quais 11 foram de pênalti – ele era o batedor oficial do time.

O Vasco foi o primeiro clube profissional de Adalberto. Depois, ele passou por Rio Claro, Amparo, Barretos, Mogi Mirim, Operário-MT, Marcílio Dias e Araçatuba. Ele encerrou a carreira em 1986, no Barretos. As informações são do historiador Gabriel Pitor.

Adalberto também teve experiência na base do Guarani, que emitiu uma nota de pesar em razão do falecimento do ex-jogador.