Morata faz exames e fica próximo de ser oficializado pelo Atlético de Madrid

Próximo de ser oficializado como reforço do Atlético de Madrid, o atacante Álvaro Morata passou neste domingo por exames médicos, em um dos últimos passos necessários para ter a sua transferência confirmada do Chelsea para o time onde atuou nas divisões de base.

“Estou muito feliz e ansioso para esse negócio ser oficializado para que eu possa treinar com os meus companheiros de equipe”, disse Morata à imprensa espanhola na chegada a Madri, neste domingo. “Eu comecei a jogar no Atlético e as pessoas que sabem de onde eu vim e conhecem meu passado sabem o que isso significa para mim” acrescentou o atacante.

Enquanto aguarda o anúncio oficial da chegada de Morata, o Atlético revelou que acertou o empréstimo do atacante Gelson Martins português para o Monaco pelo restante desta temporada.

Salvo algum obstáculo de última hora, Morata voltará ao Campeonato Espanhol após um ano e meio decepcionante pelo Chelsea. O atacante de 26 anos se juntará a uma equipe treinada por Diego Simeone e liderada pelo francês Antoine Griezmann, tendo objetivo de retornar a sua melhor forma.

Morata deixou as divisões de base do Atlético em 2007 e se juntou ao rival Real Madrid um ano depois. Ele se tornou uma revelação do clube, ajudando-o a ganhar dois títulos da Liga dos Campeões. O atacante também jogou pela Juventus de 2014 a 2016.

O Atlético está em segundo lugar, atrás do Barcelona, no Campeonato Espanhol e enfrentará a Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com o duelo de ida agendado para 20 de fevereiro, em Madri.