Morada do Sol vence Supercopa Americana

O Morada do Sol é o campeão da Supercopa Americana de Futebol Amador. Na final, a equipe venceu o Americana por 2 a 0 na Vila Amorim. O jogo ocorreu no último domingo (27).

Como premiação, o Morada do Sol ganhou R$ 1,5 mil e três bolas oficiais. O campeonato durou cerca de três meses, contou com 229 partidas e teve 658 gols. A competição é promovida pela RM Eventos Esportivos e Arbitragem. Foto: Divulgação

“O campeonato foi um sucesso, pois movimentou jogos entre equipes de Americana e região”, disse o organizador Rubão Marcolin.

O próximo torneio da RM será a Copa Libertadores do Interior, que vai começar no dia 1º de julho. O campeonato reunirá 32 equipes e terá formato idêntico ao da Copa Libertadores da América.

No mesmo mês, também haverá o início das Supercopas das categorias de base, Veteranos e Master. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 98311-7118, com Rubão.