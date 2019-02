Monaco vence Lyon, confirma reação e abre distância da zona da degola no Francês

Com gols de portugueses, o Monaco confirmou a reação no Campeonato Francês ao vencer o Lyon em casa por 2 a 0 neste domingo, engatar o quarto jogo sem derrota e abrir distância, mesmo que pequena, da zona de rebaixamento da competição. O duelo encerrou a 26ª rodada.

O Monaco, que esteve várias rodadas dentro da zona da degola, ocupa a 16ª posição e tem, agora, 25 pontos, cinco a mais que o primeiro time posicionado na incômoda zona.

Terceiro colocado e último time que integra a zona de classificação à Liga dos Campeões, o Lyon, por sua vez, parou nos 46 pontos, perdeu a chance de encostar no vice-líder Lille, que tropeçou na rodada, e ainda permitiu a aproximação do Saint-Étienne, quarto colocado. Três pontos separam as duas equipes.

Os portugueses Gelson Martins e Rony López, este que também tem nacionalidade brasileira, fizeram os gols do triunfo. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que o time monegasco foi superior ao adversário. Na etapa final, o time treinado por Leonardo Jardim só administrou o resultado.

Nos outros jogos do dia, o Toulouse e Caen empataram em 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Rennes e Olympique de Marselha, o Nantes derrotou o Bordeaux por 1 a 0 e o Reims venceu o Montpellier fora de casa por 4 a 2.