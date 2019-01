Monaco cai para o Guingamp nas semifinais da Copa da Liga Francesa

O Monaco seguiu com seu calvário nesta temporada após mais uma decepção. Nesta terça-feira, a equipe enfrentou o Guingamp fora de casa pelas semifinais da Copa da Liga Francesa, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 e foi eliminada nos pênaltis.

Trata-se de mais um episódio desastroso em uma temporada trágica para o Monaco. Penúltimo colocado no Campeonato Francês, o time recontratou o técnico Leonardo Jardim após demitir Thierry Henry, mas não mostrou reação. Nem mesmo as contratações de nomes como Naldo e Fàbregas parecem ter surtido efeito.

Nesta terça, o time do principado ficou com um jogador a menos depois que Vainqueur, outro recém-contratado, deu entrada duríssima em Ndong logo aos 10 minutos. Alertado pelo VAR, o árbitro expulsou o meio-campista.

Mas o dia parecia ser de reação para o Monaco, que ignorou a desvantagem numérica e abriu dois gols no placar. Aos 17 minutos, Rony Lopes marcou um golaço de voleio. Em rápido contra-ataque, Golovin arrancou pela direita e finalizou sem ângulo para ampliar com outro belo gol, aos 23.

A reação, porém, ficou apenas na impressão. Logo na volta para o segundo tempo, Mendy aproveitou falha do zagueiro Glik, avançou e bateu na saída do goleiro para diminuir. O empate saiu aos nove, com Marcus Thuram, filho de Lilian Thuram, em belo chute de fora da área.

Nos pênaltis, Eboa Eboa e o próprio Thuram perderam para os donos da casa, mas Henrichs, Glik e Diop desperdiçaram para o Monaco. Com a vitória, o Guingamp agora espera para conhecer seu rival na decisão, que sairá do duelo entre Strasbourg e Bordeaux nesta quarta.