Moledo minimiza ‘revanche’ contra o Vitória e vê Inter em alta no Brasileirão

O Internacional visitará novamente o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador. Eliminado da Copa do Brasil justamente por este adversário, e no Barradão, o time gaúcho tenta dar um destino diferente ao confronto deste meio de semana. Afinal, passados 40 dias daquela queda, o clube vive bom momento no Campeonato Brasileiro.

“Foi outro campeonato. Pesou bastante, a gente queria a classificação naquela época. Fizemos um grande jogo em casa, no segundo deixamos a desejar e saímos desclassificados. Mas agora é outra história, é Campeonato Brasileiro. A gente vem de uma boa sequência, de duas vitórias. O time cresceu bastante”, declarou o zagueiro Rodrigo Moledo nesta terça-feira.

Depois de um início preocupante, o Inter finalmente parece ter encontrado o melhor futebol e aproveitou a sequência de dois jogos no Beira-Rio para bater Chapecoense e Corinthians. O retrospecto recente gerou um salto na tabela, e o time gaúcho já aparece na oitava colocação, com 11 pontos.

Um novo triunfo deve colocar o Inter na zona de classificação para a Libertadores, e é justamente este o objetivo do time colorado. “Subimos bastante na tabela, a gente tem que ter esta meta, este objetivo. O Inter é grande, precisamos pensar sempre em estar lá em cima da tabela”, considerou Moledo.

Para seguir em alta, porém, os colorados terão que buscar apenas sua primeira vitória fora de casa na competição. “A gente sempre busca o resultado, dentro ou fora de casa. Então, que seja amanhã a primeira vitória fora”, completou o zagueiro.