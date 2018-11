Moisés planeja nova tatuagem para marcar título brasileiro do Palmeiras

A segunda conquista de Campeonato Brasileiro em três temporadas no Palmeiras faz o meia Moisés planejar em transformar o título em uma marca. O jogador disse nesta segunda-feira que pretende fazer uma nova tatuagem na perna para relembrar a campanha vitoriosa, a exemplo do que fez em 2016, quando encomendou que fosse desenhada a taça da campeão.

Em entrevista ao canal ESPN, o jogador afirmou que a cada título pelo Palmeiras, pretende fazer uma tatuagem, ao escrever o ano de 2018 na perna. “Se Deus quiser, vamos conquistar mais títulos aqui, porque a estrutura, o planejamento e por tudo o que envolve no clube, o Palmeiras vai continuar sendo protagonista nos próximos anos. Estou muito feliz, contente”, disse Moisés. O camisa 10 do Palmeiras escolheu a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, como um dos mais marcantes da campanha.

O meia relembrou que antes de ser campeão brasileiro, precisou tomar a decisão se aceitava ou não a proposta para jogar no Pyramids, do Egito. “Na hora, a gente pensa um pouco no lado familiar, na vida financeira, porque seria uma coisa que me ajudaria muito, não tem como esconder. Mas o projeto que se tem no Palmeiras e tudo aquilo que envolve de uns anos para cá, a gente tem que colocar na balança”, afirmou o jogador.

De folga até quarta-feira à tarde, o elenco do Palmeiras tem como compromisso final na temporada a partida com o Vitória, no Allianz Parque, no próximo domingo. O jogo terá a cerimônia de entrega da taça e das medalhas de campeão.