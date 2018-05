Moisés participa de treino e pode voltar antes do previsto no Palmeiras

O meia Moisés, do Palmeiras, poderá reforçar o time antes do previsto. Em recuperação de um estiramento na coxa esquerda sofrido no último dia 6, no início da partida contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador participou de parte do treino desta quinta-feira à tarde, na Academia de Futebol.

Até então, a previsão era de que ele se ausentaria de quatro a seis semanas e voltaria a ficar à disposição de Roger Machado somente depois da pausa para a Copa do Mundo, quando for encerrada a 12ª rodada do Brasileirão. Ou seja, a torcida só veria Moisés em campo novamente em julho, após o Mundial da Rússia. Pelo que demonstrou na atividade desta quinta, porém, o camisa 10 deu sinais de que é capaz de antecipar essa programação.

O atleta esteve presente na primeira parte do treino com bola, junto aos demais jogadores que não foram titulares diante do América-MG, na quarta, no duelo que classificou o time à próxima fase da Copa do Brasil – exceção a Jailson, que treinou normalmente com os demais goleiros. O restante do grupo ficou dentro da academia, trabalhando a recuperação física. Depois, Moisés foi para um campo anexo, fez algumas movimentações, correu e chutou com as duas pernas.

Nesta temporada, o meia participou de 17 das 32 partidas disputadas pelo Palmeiras. Um dos xodós da torcida, ele é visto como alternativa a Lucas Lima, que vem sendo criticado na função de armador principal da equipe. Na última partida, por exemplo, saiu de campo vaiado no Allianz Parque.

ENQUANTO A FIFA NÃO LIBERA – O atacante Dudu treinou normalmente com os companheiros na Academia. Ele foi vetado do jogo diante do América porque está na lista de espera da seleção brasileira – faz parte da relação de 12 suplentes pré-convocados por Tite para a Copa. A Fifa não permite que os atletas pré-selecionados sigam atuando.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 19h, quando receberá o Sport em sua arena. Por conta do desgaste físico do elenco, Roger e sua comissão ainda vão analisar quem será convocado para a partida. O time alviverde ocupa a quarta colocação na tabela, com 11 pontos, a dois do líder Atlético-MG. Além disso, segue no páreo tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, que só voltarão a ser disputadas depois do Mundial da Rússia.