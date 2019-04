Milan volta a ser investigado pela Uefa por causa do fair-play financeiro

O Milan está correndo o risco novamente de ser excluído das competições europeias nas próximas temporadas. A Uefa informou nesta quarta-feira que o clube italiano não cumpriu as regras do fair-play financeiro referente a 2018/2019, bem como no período correspondente aos exercícios concluídos em 2016, 2017 e 2018. Por isso, a Câmara de Investigação do Comitê de Controle Financeiro de clubes da entidade abriu uma investigação que pode culminar em uma sanção.

A entidade que comanda o futebol europeu revelou que esta nova investigação nada tem a ver com a anterior, quando o Milan foi excluído das competições europeias, em junho de 2018, pelos mesmos motivos, mas acabaram sendo readmitidos um mês depois, após terem recorrido à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

Em dezembro do ano passado, a Uefa puniu o Milan retendo 12 milhões de euros (R$ ?? milhões) dos prêmios que obteve nesta temporada pela participação na Liga Europa – caiu na fase de grupos -, limitou o plantel a 21 jogadores durante duas temporadas e ameaçou com a exclusão das competições europeias, caso não consiga o equilíbrio financeiro em 2021. O clube voltou a apelar para ao CAS, que está analisando a questão.

Na temporada 2017/2018, o clube italiano, então gerido por um grupo empresarial chinês, gastou 200 milhões de euros (R$ ?? milhões) no mercado e agora o fundo de investimentos norte-americano Elliott procura equilibrar as contas sem atrapalhar os resultados dentro de campo.

Na atual temporada, além da eliminação precoce na Liga Europa, o Milan está nas semifinais da Copa da Itália – contra a Lazio – e ocupa a quarta colocação no Campeonato Italiano, o que hoje daria uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.