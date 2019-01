Milan bate o Genoa e entra na zona de classificação para a Liga dos Campeões

O Milan visitou o Genoa nesta segunda-feira e arrancou no segundo tempo pra vencer por 2 a 0, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Com Lucas Paquetá novamente entre os titulares, o time do técnico Gennaro Gattuso voltou a somar três pontos e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O resultado levou o Milan a 34 pontos, ultrapassando Roma e Lazio e subindo para a quarta colocação, que hoje o colocaria na principal competição europeia de clubes. Por outro lado, o Genoa está perigosamente próximo à zona de rebaixamento, em 14.º, com 20 pontos.

Mesmo sem marcar, Paquetá foi um dos destaques do triunfo milanês, conduziu o ataque da equipe e chegou a acertar a trave em belo chute de fora da área nos últimos minutos do primeiro tempo. Só exagerou ao tentar uma “carretilha”, que até deu certo, mas culminou em contra-ataque do Genoa e obrigou Donnarumma a trabalhar.

Depois de um primeiro tempo em branco, o Milan definiu o triunfo na etapa final. Aos 26 minutos, Andrea Conti recebeu na direita e encontrou Borini, que marcou o primeiro. Já aos 37, Suso foi lançado por Cutrone em rápido contra-ataque e finalizou cruzado para selar o placar.

Novamente pelo Campeonato Italiano, o Milan volta a campo no sábado, quando terá a difícil missão de encarar o vice-líder Napoli em casa. Já o Genoa tentará a recuperação contra o Empoli, no mesmo dia, fora de casa, em duelo direto contra o rebaixamento.