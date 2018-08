Micael troca Leão da 13 por Portugal

O volante Micael, de 20 anos, trocou o União Barbarense pelo Mafra, que disputa a segunda divisão de Portugal. O Leão da 13 informou que pode receber 25 mil euros pela negociação, o equivalente a cerca de R$ 120 mil. A transferência foi oficializada pelas partes nesta quarta-feira.

Segundo o União, os direitos econômicos do atleta estão estipulados em 500 mil euros. O clube comunicou que é dono de 5% deste direitos e que os outros 95% pertencem à empresa Fut Talentos, atual responsável pelas categorias de base do Leão. Foto: Divulgação / Fut Talentos

De acordo com clube barbarense, no entanto, o time português ainda não fez nenhuma proposta financeira pelo jogador. Ficou acordado que o União continuará com 5% dos direitos para o caso de uma futura transferência.

“Foi confeccionado um Termo de Compromisso/Confissão de Dívida em que a parceira Fut Talentos se compromete, em caso de não pagamento pelo clube português, em assumir o pagamento do percentual devido ao União Agrícola Barbarense”, comunicou a diretoria em nota.

Também em comunicado, o Mafra informou que firmou contrato válido por um ano com Micael. O volante integrava o elenco do União no Campeonato Paulista Sub-20.

Outros dois atletas deixaram a equipe ao longo da competição: o meia-atacante Branco, que teve sua rescisão contratual determinada pela Justiça, e o atacante Clebinho, emprestado ao Internacional, de Porto Alegre.