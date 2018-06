México vence Escócia em adeus antes da Copa, mas torcida pede demissão de Osorio

A seleção mexicana venceu a Escócia por 1 a 0, na noite deste sábado, no estádio Azteca, no amistoso que marcou a despedida do time nacional dos seus torcedores antes de viajar para a Europa visando a disputa da Copa do Mundo da Rússia, marcada para começar no próximo dia 14.

Giovani dos Santos balançou as redes aos 13 minutos do primeiro tempo e marcou o único gol do confronto que foi acompanhado por 70.993 torcedores no tradicional palco do futebol mexicano.

E a atuação fraca da seleção local acabou gerando protestos dos torcedores, que chegaram a entoar o grito de “Fora, Osorio” ao término do jogo, pedindo pela demissão do técnico Juan Carlos Osorio. O ex-treinador do São Paulo segue longe de ser uma unanimidade como comandante da equipe nacional e chegará contestado à Rússia.

Após o amistoso de despedida de sua torcida, os mexicanos ainda farão um último jogo de preparação para a Copa no próximo sábado, quando enfrentarão a Dinamarca, em Copenhague, dois dias antes de chegar à Rússia.

A seleção mexicana fará a sua estreia no Mundial no dia 17 de junho, contra a Alemanha, em Moscou, em confronto válido pelo Grupo F, no qual também terá pela frente a Suécia e a Coreia do Sul como outros adversários.