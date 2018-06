México treina com portões fechados em Moscou e Osorio canta com artista mexicano

A seleção do México fez um treinamento com portões fechados nesta segunda-feira, em Moscou. Depois da atividade, a delegação viajou para Ecaterimburgo, onde vai disputar contra a Suécia, às 11 horas (de Brasília) desta quarta, partida decisiva por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Antes da atividade, elenco e comissão técnica receberam a visita do músico mexicano Christian Nodal, famoso no México por interpretar músicas românticas. O artista tocou violão e cantou o maior sucesso dele, “Adiós, Amor”, junto do técnico Juan Carlos Osorio.

“Adeus, amor. Estou te deixando. E desta vez é para sempre”, cantaram lado a lado Nodal e o treinador colombiano. O artista também interpretou uma música para parabenizar o meio-campista Miguel Layún, que nesta segunda-feira completou 29 anos.

Em Moscou, a seleção mexicana só realizou duas sessões de treinamentos desde que chegou à capital da Rússia, na madrugada de domingo. No sábado, em Rostov, o México bateu a Coreia do Sul por 2 a 1 e alcançou a liderança isolada do Grupo F, com seis pontos ganhos.

Contra a Suécia, basta um empate ao México para garantir classificação e o primeiro lugar na chave. Derrota por dois gols de diferença elimina os mexicanos em caso de vitória da Alemanha sobre a Coreia do Sul na outra partida da chave. E um possível revés por 1 a 0, ou margem equivalente, levaria a decisão da vaga para ser definida por critério disciplinar ou até sorteio, caso também os alemães derrotem os sul-coreanos.