México empata com País de Gales em seu primeiro amistoso antes da Copa

A seleção do México começou a etapa final de sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia com um empate sem muitas emoções. No fim da noite de segunda-feira, a equipe não saiu do 0 a 0 com País de Gales, em amistoso disputado no estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos.

A equipe mexicana criou apenas três chances reais de gol, duas delas em finalizações de Héctor Herrera, mas insuficientes para superar Wayne Hennessey, goleiro da seleção de País de Gales, que não contou com Gareth Bale, herói recente da conquista do título da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid.

O México, que estreará na Copa do Mundo em 17 de junho contra a Alemanha, enfrentará a Escócia no próximo sábado no estádio Azteca, na Cidade do México. Uma semana depois, vai fazer amistoso na Dinamarca contra a seleção local, concluindo a sua série de jogos preparatórios para o torneio na Rússia.

Até agora, a equipe dirigida pelo colombiano Juan Carlos Osorio deixou um rastro de dúvidas em seu caminho e completou seu segundo jogo consecutivo sem ser capaz de marcar – o México havia sucumbido por 1 a 0 para a Croácia em 28 de março.

A partida de segunda-feira serviria a Osório para definir a lista final de 23 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Dos 27 atletas que integram o grupo atual, o treinador não pôde contar com algumas peças, casos do goleiro Alfredo Talavera e do lateral-esquerdo Miguel Layún, que ainda não se apresentaram. Além disso, o veterano Rafael Márquez não fez a viagem aos Estados Unidos devido a problemas legais que vetam sua entrada nos Estados Unidos, e Héctor Moreno, Diego Reyes e Andrés Guardado estão lesionados. E dos 21 jogadores disponíveis, o treinador utilizou 17 diante de País de Gales.