Meunier comemora retorno aos treinos de Vermaelen: ‘É um dos melhores do mundo’

O lateral-direito da seleção belga Thomas Meunier comemorou nesta quinta-feira em Moscou o retorno aos treinamentos do zagueiro Thomas Vermaelen, recuperado de uma lesão no bíceps femoral sofrida em maio durante jogo do Barcelona.

“Ele é um dos melhores defensores do mundo. Participou de todo treino. É muito bom tê-lo de volta. Precisamos dele. Sua experiência é muito importante para o grupo. Gosto também do seu estilo de jogo e sua motivação”, comentou o lateral.

Meunier, que é titular do Paris Saint-Germain, também comentou sobre a forma física dos jogadores da Bélgica. Ele disse que todos estão em ótimas condições pois vinham atuando por seus clubes e que a preocupação maior durante a Copa é evitar as lesões.

“No PSG jogávamos a cada três dias. Estou muito bem”, apontou. O lateral-direito levou um cartão amarelo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Panamá na estreia da Copa do Mundo. No entanto, disse que não evitará divididas no duelo contra a Tunísia no domingo – na Copa do Mundo o segundo cartão amarelo gera uma suspensão.

Ou seja, se for advertido pelo árbitro com um cartão no próximo duelo, Meunier ficará de fora do principal jogo do Grupo G: dia 28, contra a Inglaterra, na cidade de Kaliningrado, que, provavelmente, valerá a liderança da chave. “Não existe isso. Vamos jogar da mesma maneira. Contra o Panamá tivemos problemas no início, mas depois nos encontramos”, finalizou.