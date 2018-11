Messi celebra Campeonato Espanhol ‘mais competitivo do que nunca’

A derrota de domingo para o Betis, em pleno Camp Nou, diminuiu a vantagem do Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol para apenas um ponto. Sevilla, Atlético de Madrid e o surpreendente Alavés aparecem com 23 pontos, contra 24 do time catalão. O Real Madrid é apenas o sexto colocado, com 20. Este equilíbrio pouco comum para a competição está agradando Lionel Messi.

“É bom que o Espanhol esteja mais competitivo do que nunca. Nada é fácil, qualquer equipe pode vencer qualquer equipe, e espero que siga assim bastante tempo. É ótimo para o campeonato e para o espectador”, declarou durante uma premiação do jornal Marca.

Na campanha do título espanhol da temporada passada, o Barcelona perdeu apenas uma das 38 partidas que disputou. Nesta, já foram duas derrotas em 12 jogos. São apenas quatro pontos que separam o time catalão de seu maior rival, o Real, em sexto, e a disputa do título parece totalmente aberta.

Se perdeu para o Betis, o Barcelona ao menos teve a boa notícia do retorno de Lionel Messi. Recuperado de uma fratura no braço, o jogador atuou durante os 90 minutos no domingo após três semanas de afastamento.

“No começo, estava com um pouco de medo pelo cotovelo, porque não havia tido muito contato, mas à medida que a partida acontecia, fui me soltando. Tinha vontade de estar em campo”, comentou.