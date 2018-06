Mesmo favorita, Bélgica prevê jogo difícil contra a Tunísia

O treinador espanhol Roberto Martínez, que comanda o estrelado elenco belga na Copa do Mundo, espera um confronto difícil contra a Tunísia, sábado, em Moscou, às 9h (de Brasília). Na primeira partida do Grupo G, os tunisianos foram derrotados pela Inglaterra por 2 a 1; a Bélgica venceu o Panamá por 3 a 0.

“Eles têm muita dinâmica e entrosamento. Os jogadores têm intensidade. Nos contra-ataques eles são sempre uma ameaça e podem jogar um futebol rápido e eficiente. Sabem se defender muito bem e também fazer gols, então acho que eles têm uma mistura muito boa e competitiva”, elogiou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira em Moscou. “Além disso, as duas equipes precisam vencer”.

O treinador espanhol voltou a elogiar dois jogadores da Tunísia: o camisa 10, Kharzi, e o 23, Sliti. “Eles envolveram os adversários nos últimos dois ou três jogos. Será um grande desafio”, completou o treinador da Bélgica.

A entrevista foi a primeira depois das críticas do capitão Hazard a Lukaku no jogo contra o Panamá. O meia afirmou que o camisa 9 Lukaku se escondeu no jogo e que eles jogaram “com um a menos no primeiro tempo”. Depois, ele voltou atrás e afirmou que era uma cobrança como capitão e elogiou o centroavante. O treinador afirmou que o grupo está unido e que as cobranças foram normais para um jogo de Copa do Mundo.

O zagueiro Thomas Vermaelen treinou normalmente nesta quinta-feira e está perto de estrear na Copa do Mundo. O defensor do Barcelona deve jogar somente contra a Inglaterra, na próxima quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo G. Vermaelen se recupera de uma lesão no bíceps femoral, sofrida em um jogo do Barcelona, em maio.