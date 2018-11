Mesmo com sombra de Cuca, André Jardine segue como plano A do São Paulo para 2019

André Jardine ainda inicia o que pode ser o caminho para se tornar técnico efetivo do São Paulo em 2019. Nesta quinta-feira contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, ele comandará a equipe pela terceira vez após empate contra o Grêmio (1 a 1) e vitória sobre o Cruzeiro (1 a 0). E mesmo que gere certa desconfiança na diretoria e tenha a sombra de nomes pesados, continua sendo o plano A do clube.

A maior ameaça no momento é Cuca. O Estado apurou que este já alertou o Santos, com quem tem contrato até dezembro do ano que vem, que dificilmente seguirá na Vila Belmiro acabada a atual temporada. As divergências com o presidente do clube, José Carlos Peres, deixaram o clima muito ruim entre as partes.

Após a derrota para o América-MG por 2 a 1, no último domingo, houve uma reunião ainda no vestiário do estádio Independência, em Belo Horizonte. Em contato com a reportagem, Peres afirmou que foi acertado uma espécie de “pacto”: Cuca tentará conduzir o Santos à melhor colocação possível e, ao fim das três rodadas restantes, dará uma resposta definitiva sobre sua permanência no clube. Questionado se o São Paulo seria um possível destino do profissional, o presidente despistou: “Ele vai decidir se fica ou não. Mas duvido muito que, caso não fique, vá para outro time”.

Peres admitiu as divergências com o treinador, mas garantiu que isto ficou no passado e não seria a razão de uma eventual saída de Cuca. Não é o que se comenta nos bastidores da Vila Belmiro. O técnico não teria tolerado certos problemas administrativos do clube, especialmente o que resultou na escalação irregular do uruguaio Carlos Sánchez, custou a derrota por 3 a 0 para o Independiente e praticamente eliminou a equipe da Copa Libertadores.

No São Paulo, Cuca ainda desperta boas recordações por conta do trabalho desenvolvido em 2004, quando praticamente montou o grupo que se sagraria campeão estadual, da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa na temporada seguinte.

Mesmo diante desse cenário, porém, Raí, homem forte do futebol tricolor, pretende dar uma chance a Jardine. Os bons serviços prestados durante os três anos em que o atual interino esteve na base do clube o credenciam a receber o desafio no profissional. Pessoas ouvidas pela reportagem e trabalham diretamente com o ex-camisa 10 apostam na efetivação do auxiliar. Mas é sempre bom lembrar: há pouco tempo, o mesmo Raí que demitiu Diego Aguirre bancava o uruguaio como nome para comandar o São Paulo em 2019.