Mesmo com placar magro em amistoso, Tite destaca ‘futebol bem jogado’ do Brasil

A vitória por 1 a 0 sobre Camarões, nesta terça-feira, na Inglaterra, encerrou o ano da seleção brasileira. Após a frustração pela eliminação precoce na Copa do Mundo, o time conseguiu seis vitórias em seis amistosos: sobre Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita, Argentina, Uruguai e Camarões.

Tite festejou a possibilidade de fazer tantos testes na equipe. O volante Allan, que atua no Napoli, e o atacante Richarlison, autor do gol do triunfo por 1 a 0, foram os destaques da partida realizada em Milton Keynes, nos arredores de Londres.

“O mais importante foi dar oportunidade para aqueles jogadores que estão surgindo bem na Europa ou no Brasil. Fizemos isso e conseguimos manter a estrutura básica da equipe”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Tite se desculpou com jogadores que não foram escalados. “Eu me desculpei com o Dedé, o Rafinha e o Fabinho. Se eles entrassem em um jogo difícil, com o placar apertado, eles estariam pressionados. Nosso objetivo é fazer jogos com consistência. Podem até ser algumas partidas ruins, que não encantem, mas ao menos temos de garantir a vitória”, afirmou o comandante.

O treinador da seleção ficou satisfeito também o nível técnico da partida. “Eu até parabenizei o Seedorf (técnico de Camarões). O jogo foi para quem procura um futebol bem jogado, nós não tivemos uma bola quebrada. Ele (Seedorf) também trouxe um processo criativo. Enfim, foi um espetáculo bom de assistir”, analisou.

A defesa da seleção brasileira foi bem ao longo do ano. O time sofreu apenas três gols em 2018, a melhor média da história da equipe nacional. Uma muralha. Por outro lado, os dois gols sofridos diante da Bélgica definiram a queda na Copa da Rússia. “Nós passamos mais um jogo sem tomar gols. Em compensação, até o momento só não marcamos gol apenas em uma partida oficial, que foi contra a Bolívia”, ressaltou Tite.