Mesmo com desfalques, Tuchel vê PSG confiante para conquistar título nesta quarta

Dominante em toda a temporada, o Paris Saint-Germain já desperdiçou duas oportunidades para obter o título do Campeonato Francês, que será o oitavo em sua história. Primeiro, precisava vencer o Strasbourg em casa e só empatou por 2 a 2. Depois, era só ganhar um ponto contra o Lille, mas foi goleado como visitante por 5 a 1, na pior derrota do time desde que um fundo de investimentos do Catar, em 2011, começou a administrá-lo.

Nesta quarta-feira, o clube de Paris terá a sua terceira chance e será novamente fora de casa. Em jogo adiado pela 28.ª rodada, o adversário será o Nantes. Uma vitória basta, mas o técnico Thomas Tuchel terá inúmeros desfalques em campo por conta de lesões e suspensões. “Não vencemos contra Strasbourg ou Lille, mas seguimos confiantes”, disse o alemão em entrevista coletiva nesta terça.

Só de jogadores lesionados são quatro no elenco: os atacantes Neymar, Edinson Cavani e Angel Di María e o zagueiro brasileiro Thiago Silva. Por suspensão, o zagueiro Juan Bernat e o volante italiano Marco Verratti não enfrentarão o Nantes.

Com 17 pontos de vantagem na liderança, o Paris Saint-Germain só pode ser alcançado pelo Lille, que tem 64 e mais seis partidas a fazer. Assim, se não vencer nesta quarta-feira, terá nova oportunidade no final de semana, mesmo antes de entrar em campo. No domingo, o PSG fará o clássico contra o Monaco, em Paris, mas antes o vice-líder jogará contra o Toulouse, fora de casa, e terá de ganhar.

Sobre Neymar, que já treina com seus companheiros depois de se recuperar de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, que o deixou fora de combate desde o último dia 23 de janeiro, Tuchel não quis adiantar se o brasileiro realmente voltará na final da Copa da França contra o Rennes, no próximo dia 27.

“Está conosco, está se sentindo bem, não tem dor e tem trabalhado duro”, afirmou o treinador. “A impressão é de que ele está confiante e quer voltar ao gramado o quanto antes”, completou.