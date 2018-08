Mesmo com derrota na estreia, Valentim elogia atuação do Vasco

Apesar de estrear no Vasco com derrota para o Atlético-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, o técnico Alberto Valentim gostou do futebol apresentado por sua equipe. Na entrevista coletiva, ele disse que seu time não merecia a derrota e acredita que haverá evolução nas próximas rodadas.

Na opinião dele, os números provam que o resultado foi injusto. “Foram 11 finalizações deles contra 16 nossas. Tomamos o gol em um erro, que vamos corrigir. Precisamos melhorar para jogar mais no campo do adversário. Fizemos um bom jogo defensivo, tanto que o Atlético não teve nenhuma chance clara. Além disso, tivemos algumas boas oportunidades, mas é preciso reconhecer que o Atlético vive um bom momento e aqui na Arena é muito difícil de jogar”, analisou.

O duelo foi válido pela 15ª rodada e deixou o Vasco ainda em situação incômoda, com 24 pontos em 15º lugar. A equipe, no entanto, ainda tem um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes. Curiosamente o outro jogo adiado é contra o Santos, pela terceira rodada da competição e que será realizado no dia 27 de setembro com mando santista.

Neste sábado, o Vasco enfrentará o Santos, no Maracanã, mas em duelo pelo segundo turno. “A torcida pode dar o apoio aos jogadores, numa união que só vai nos ajudar na recuperação. Por isso, quero aproveitar para convocar o torcedor vascaíno”, finalizou o treinador.