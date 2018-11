Mesmo com 44 pontos, Zé Ricardo adota cautela no Botafogo: ‘Não nos livramos’

A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quinta-feira, deu sequência ao momento de reação do Botafogo, que acumulou duas vitórias seguidas. Com o resultado, subiu para o 11º lugar, com 44 pontos, e abriu sete de distância em relação à Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ainda assim, o técnico Zé Ricardo adotou um discurso cauteloso.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador botafoguense evitou falar sobre uma possível briga pela Copa Libertadores e pregou que a luta ainda é contra o rebaixamento. “A conta é sempre pensar no próximo jogo. Não acredito que nos livramos. Temos de tentar pelo menos mais dois pontos. Com 46, matematicamente, é difícil cair. Vamos buscar isso na próxima partida”, projetou.

O discurso foi adotado também pelos jogadores. Autor do gol da vitória, o atacante Luiz Fernando reforçou a ideia de que o time ainda não está a salvo. “Não vamos pensar assim, que estamos livres do rebaixamento. Tem mais quatro batalhas. Temos de brigar por coisas maiores. O primeiro objetivo era escapar do rebaixamento, mas ainda não estamos livres”.

O Botafogo volta a campo às 17 horas do próximo domingo, quando enfrenta o Internacional, no Engenhão. E vai correr atrás da terceira vitória seguida. Antes de bater a Chapecoense, o time da estrela solitária tinha vencido o Flamengo, por 2 a 1, no clássico carioca.