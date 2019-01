Menotti diz que objetivo é recuperar a essência e genética do futebol argentino

O trabalho como diretor de seleções da Argentina só começa no próximo dia 1.º, mas César Luis Menotti já tem seu plano traçado para sua nova função. “Meu objetivo é recuperar a essência e a genética do futebol argentino”, escreveu, nesta quarta-feira, o técnico da seleção argentina campeão mundial em 1978 em sua coluna semanal no jornal esportivo catalão Sport.

O “Magro”, como é conhecido, afirmou estar “animado” para o cargo. “Há uma genética no futebol argentino que nos distingue e acredito firmemente que nem tudo está perdido, mas devemos ajudá-los (os jogadores) a se desenvolverem profissionalmente”, disse.

Menotti compara o jogador argentino ao brasileiro e ao uruguaio. “O futebol argentino é baseado no relacionamento maravilhoso do jogador argentino com a bola. Se eu tivesse que exemplificar, diria que o argentino tem a técnica do brasileiro e o caráter do uruguaio. É uma raça especial de jogadores”.

Para atingir o seu objetivo, Menotti, de 80 anos, pede para que “não se coloque o sucesso esportivo à frente do trabalho e o tempo necessário para alcançá-lo”. O veterano treinador disse que quer ouvir e acompanhar o trabalho dos treinadores das categorias de base das demais seleções argentinas.

“Eu não aceitei esse desafio para impor nada a eles, a primeira coisa que quero é uma reunião com a presença do presidente (da AFA, Claudio Tapia) no dia 26 de janeiro”, explicou Menotti. “Vamos dar a eles todas as possibilidades de desenvolverem suas ideias”.

O último grande título da seleção argentina foi a Copa América de 1993, realizada no Equador. “Precisamos gerar o debate para mudar o presente e construir um futuro”, escreveu Menotti.