Meninas vão à fase estadual dos Jogos da Juventude

O time de futebol feminino do Rio Branco está classificado à fase estadual dos Jogos Abertos de Juventude. No último jogo da etapa regional, o time goleou Santa Bárbara por 4 a 0, fora de casa.

No futsal, o Tigre briga pela vaga, após perder de Cordeirópolis por 2 a 1 e se reabilitar contra Jundiaí, com vitória por 7 a 2. Foto: Divulgação

O time decide a vaga nesta quinta, contra Piracicaba, às 20h, no Jardim Ipiranga. O Rio Branco é representado pela Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana).

Sede

Neste sábado, Americana recebe mais partidas da fase regional, a partir das 8 horas. A disputa ocorre no Centro Cívico, com tênis de mesa e tênis de campo; no Flamengo, com dama e xadrez; e na Vila Jones, com o vôlei de praia.

A etapa estadual será em junho, em Marília. O evento tem organização da Secretaria Estadual de Esportes.