Meninas do Sub-17 empatam em Araraquara

O time de futebol feminino do Rio Branco empatou em 1 a 1 com a Ferroviária neste domingo, pelo Campeonato Paulista Sub-17. O jogo aconteceu na Fonte Luminosa, em Araraquara, e foi válido pela segunda rodada do certame. A equipe americanense é representada pela Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana).

O Tigre abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, com a atacante Tatah. O time estava à frente no placar até os acréscimos, quando Thaicyane deixou tudo igual. Com esse resultado, o Rio Branco somou seu primeiro ponto na competição. A Aema havia perdido na estreia para a Internacional de Limeira por 3 a 1, no Décio Vitta.

Na próxima rodada, a equipe estará de folga. O próximo compromisso do Tigre será no dia 9 de setembro, às 10 horas, contra o Caieiras. O confronto vai ocorrer no Décio Vitta.

O Rio Branco aparece em quarto lugar no Grupo 1, que conta com cinco times. Conforme o regulamento do torneio, os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final.