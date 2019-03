Mengálvio lamenta morte de morte de Coutinho: ‘Meu coração está de luto por você’

A morte de Coutinho, aos 75 anos, chocou o mundo do futebol e fez com que jogadores do Santos, ex-atletas, clubes e federações se manifestassem nas redes sociais para demonstrar solidariedade aos familiares do ex-atleta e lamentar o acontecido.

Mengálvio, que fez história ao lado de Coutinho, publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram demonstrando sua emoção. “Hoje não é só o Santos e o futebol que estão tristes, pois acabo de perder um dos meus melhores amigos dentro e fora de campo, uma pessoa extraordinária como ser humano, meu coração está de luto por você #Couto vai fazer muita falta”, escreveu o ex-meia, que fez parte do fantástico time do Santos na década de 60, que conta com ele, Coutinho e Pelé, entre outros.

O atacante Rodrygo, do Santos, também se manifestou e demonstrou solidariedade com a família de Coutinho, além de apontá-lo como uma referência para os garotos do time alvinegro. “Descanse em paz, Coutinho. Que Deus possa confortar os familiares e amigos neste momento tão difícil. Ídolo da história do Santos e do futebol mundial, uma referência para nós mais jovens no clube.”

O pentacampeão Cafu foi outro que fez questão de registrar seu luto em sua página no Twitter. “Morreu essa lenda do nosso futebol e meu querido amigo Coutinho. Meus sentimentos e orações para a família.”

Alguns clubes também demonstraram apoio e deixaram de lado a rivalidade para lamentar a morte de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. “Muita força aos familiares, amigos e torcedores santistas. Estamos juntos neste momento tão difícil”, escreveu a conta oficial do Corinthians no Twitter. Guarani, Federação Paulista e Conmebol também se manifestaram.

Em seu site, o CBF relembrou parte da história de Coutinho com a camisa da seleção brasileira e também lamentou a sua morte. “A CBF, sua diretoria e seus colaboradores se solidarizam com a família de Antônio Wilson Honório, o Coutinho, neste momento de grande perda para o futebol brasileiro.”