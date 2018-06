Membro da comissão técnica do Irã é hospitalizado após gol anulado contra Espanha

Um membro da comissão técnica do Irã foi hospitalizado na noite de quarta-feira em Kazan. Ele passou mal depois que o gol da seleção de seu país foi invalidado pelo árbitro durante a partida contra a Espanha, pela segunda rodada do Grupo B.

O técnico do Irã, Carlos Queiroz, confirmou a informação, mas não quis revelar a identidade do funcionário. Aos 15 minutos do segundo tempo, o gol de Saeid Ezatolahi foi anulado pelo árbitro de vídeo, que constatou posição de impedimento no lance.

Seria o gol de empate da seleção iraniana. No final das contas, a Espanha venceu por 1 a 0 assumiu a liderança do Grupo B com os mesmos quatro pontos de Portugal. O Irã está em terceiro com três.

“Estamos mais preocupados porque um membro da comissão técnica está com problemas de saúde depois da decisão do VAR”, disse o técnico português. “Ele foi ao hospital. Esperamos que esteja bem. Oramos por ele neste momento”, complementou.

A seleção iraniana volta a campo contra Portugal na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), em Saransk. Basta uma vitória sobre o time de Cristiano Ronaldo para que a equipe alcance a classificação para a próxima fase. A Espanha encara o eliminado Marrocos no mesmo dia e horário.