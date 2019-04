Médico do Santos prevê Felipe Aguilar liberado para duelo contra o Corinthians

O zagueiro colombiano Felipe Aguilar poderá atuar no jogo de volta contra o Corinthians, na próxima segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela semifinais do Campeonato Paulista. A previsão foi feita pelo médico Ricardo Galotti, nesta segunda, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos. “Ele ficou internado esta noite, em observação, e evoluiu bem. Está com dor de cabeça, o que é normal, mas foi submetido a uma tomografia no domingo e hoje nesta manhã e o resultado foi normal. Nossa intenção, se tudo correr bem, é que ele jogue na segunda-feira”, disse.

Segundo o médico, o jogador de 26 anos vai passar por mais exames e será avaliado diariamente. “Ele terá um acompanhamento diário de sua parte cerebral. Nos próximos dias, inicialmente, ele vai realizar treinos leves”, afirmou.

Galotti também explicou o procedimento feito no gramado, após Felipe Aguilar ter o choque de cabeça com Danilo Avelar, lateral-esquerdo do Corinthians, e cair desacordado no gramado da Arena Corinthians no final do primeiro tempo do clássico.

“A Federação Paulista de Futebol e a CBF têm um protocolo para concussão cerebral. É padronizado. Todo atleta que tem esse tipo de trauma é imobilizado, recebe o colar cervical, vai para a prancha e é removido de ambulância. É uma imagem forte para quem não está acostumado, mas é treinado. O atendimento foi muito bem feito”, ressaltou o médico santista.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o volante Alison também falou do momento da contusão do companheiro no clássico. “O choque do Aguilar foi muito forte e nos assustou um pouco na hora. Mas isso não nos atrapalhou porque logo no intervalo recebemos a notícia que ele já estava consciente e ficamos mais tranquilos”, revelou.