Medalhões da última temporada perdem espaço no São Paulo neste ano

Três jogadores de destaque no São Paulo na última temporada vêm perdendo espaço no elenco em 2019: o volante Jucilei e os meias Diego Souza e Nenê já não gozam mais do status de titulares indiscutíveis da equipe, sendo que os dois últimos ainda se transformaram em alvos dos recentes protestos da torcida no Morumbi e no CT da Barra Funda.

Do time-base de 2018, Jucilei foi quem menos jogou até aqui, ao lado do zagueiro Anderson Martins, com cinco participações nas partidas. Destas, ficou em campo durante os 90 minutos em três ocasiões. Nos dois últimos compromissos da equipe, contra Talleres-ARG e Corinthians, foi relacionado mas nem saiu do banco de reservas. Willian Farias e Hudson são os titulares atualmente.

Já Diego Souza e Nenê, artilheiro e vice, respectivamente, da equipe no ano passado, caíram muito de rendimento. O camisa 9 marcou só um gol. Nenê ainda não balançou as redes, mas ao menos compensa com três assistências.

Em comum, porém, o fato de estarem sendo preteridos em momentos importantes. Diego Souza entrou no clássico contra o Corinthians a quatro minutos do fim do tempo regulamentar. Das suas sete partidas, saiu do banco em quatro. Nenê jogou oito e veio da reserva em três.

Tanto Vagner Mancini, treinador interino, quanto Cuca, que assumirá tão logo tenha aval médico, já deixaram claro que o peso do nome não será determinante na escolha da formação titular.

“Eu sempre escalo os melhores, não pelo nome, mas pelo que mostram. O Mancini já fez mudanças ontem [domingo]”, afirmou Cuca, em sua apresentação oficial, referindo-se a alterações promovidas por Mancini no clássico com o Corinthians, no domingo, quando deixou o trio de medalhões no banco.