Mbappé tranquiliza fãs e diz estar bem após deixar treino da França mancando

O atacante da França Kylian Mbappé tranquilizou os fãs nesta sexta-feira e, pelas redes sociais, disse que a pancada que sofreu durante treinamento na tarde desta terça-feira não teve consequências e foi só um susto.

“Eu estou bem. Foi apenas um susto, então não fiquem preocupados. Mas obrigado por suas mensagens”, afirmou pelo Twitter.

Companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, o jogador de 19 anos também pediu para que os torcedores não atacassem o defensor Adil Rami, com quem dividiu a bola no lance em que se machucou. “Atenção: deixem meu amigo Rami. Não foi maldade”, completou Mbappé.

Ele foi atendido pelos médicos da seleção francesa e até tentou continuar no treino. Ensaiou corridas, mas não suportou as dores. Foi para o vestiário mancando.

Treinada por Didier Deschamps, a França se prepara em Istra. A estreia francesa será contra a Austrália, às 7h (de Brasília) deste sábado, em Kazan. Em seguida, enfrenta o Peru, no dia 21, e termina a sua participação no Grupo C contra a Dinamarca, no dia 26.