Mbappé sofre pancada no tornozelo esquerdo e deixa treino da França

O atacante Kylian Mbappé machucou o tornozelo esquerdo durante o treino da França nesta terça-feira, após choque com o zagueiro Adil Rami. O atacante da seleção francesa recebeu atendimento depois da pancada e foi retirado da atividade em Istra, na Rússia, mas saiu do gramado andando.

Já o zagueiro Samuel Umtiti e o lateral-direito Djibril Sidibé se exercitaram em separado do grupo de jogadores da França. Ambos correram em volta do campo com o preparador físico e já não haviam treinado na segunda-feira. Os defensores são dúvidas para a estreia da França na Copa do Mundo na Rússia.

O treinamento foi aberto para torcedores acompanharem as atividades e contou com a presença de 23 torcedores que percorreram de ônibus o trajeto entre Paris e Moscou. Entre a ida para assistir ao torneio e a volta, o grupo de franceses vai percorrer cerca de 7 mil quilômetros de estrada. Todos ganharam da Federação Francesa de Futebol um ingresso cada para assistirem a primeira partida da França na Copa.

A estreia francesa será contra a Austrália, às 7 horas (de Brasília) deste sábado, em Kazan. Em seguida, a equipe treinada por Didier Deschamps vai enfrentar o Peru, no dia 21, e terminará a sua participação no Grupo C contra a Dinamarca, no dia 26.