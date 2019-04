Mbappé resolve fora de casa e PSG sustenta vantagem de 20 pontos no Francês

Ainda sem poder contar com Neymar, o Paris Saint-Germain segue apostando em Kylian Mbappé. O atacante francês resolveu novamente, neste domingo, e garantiu o triunfo da equipe sobre o Toulouse por 1 a 0, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado fez o time da capital sustentar a incrível vantagem de 20 pontos na liderança da tabela (80 a 60) – e ainda tem um jogo a menos que os principais rivais. Isso porque, mais cedo, o vice-líder Lille também venceu, ao superar o Nantes por 3 a 2, longe de sua torcida. O Toulouse é o 14º colocado, com 32 pontos.

Mbappé decidiu o jogo aos 29 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita, ele dominou rapidamente dentro da área e, sem dar tempo aos marcadores, finalizou rasteiro no canto. Mbappé se isolou ainda mais artilharia da competição, agora com 27 gols.

Até o gol, o Toulouse estava melhor em campo, criando as melhores oportunidades no ataque. No primeiro tempo, o PSG chegou a abrir o placar, com o zagueiro brasileiro Marquinhos, de volta ao time após defender a seleção brasileira nos amistosos da semana passada. Mas o árbitro consultou o VAR e acabou anulando o lance.

Mais cedo, o vice-líder Lille superou o Nantes com gols de Rafael Leão, Nicolas Pepe, de pênalti, e Jonathan Bamba. Bordeaux e Amiens ficaram no 0 a 0, na casa do segundo. O Nice derrotou o Dijon por 1 a 0. E o Monaco perdeu mais uma, desta vez para o Caen, por 1 a 0, diante de sua torcida. O time segue perto da zona de rebaixamento.