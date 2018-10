Mbappé marca e Paris Saint-Germain bate Olympique de Marselha fora de casa

Exibindo forte domínio no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain fez mais uma vítima neste domingo. Sem se intimidar com a torcida no Stade Vélodrome, o time de Neymar e Mbappé derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 0, pela 11ª rodada.

Neymar passou em branco neste fim de semana, mas Mbappé, não. O atacante francês saiu do banco de reservas para decidir a partida. Foi seu o primeiro gol da partida.

Ele entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Choupo-Moting. E, três minutos depois, já mostrou porque é o craque do time do PSG. Lançado por Di Maria, ele arrancou em contra-ataque, ganhou de Kamara na corrida e finalizou cruzado.

Enquanto o Paris Saint-Germain buscou ter mais a posse de bola, o Olympique de Marselha buscou os contra-ataques e pressionava ocasionalmente a saída de bola adversária.

A equipe da casa marcou o gol do empate aos 41 minutos, mas o lance foi anulado. O juiz marcou uma falta de Strootman fora do lance após Payet ter levantado a bola na área e o gol de Mitroglou ter saído no rebote do chute do brasileiro Luiz Gustavo. Nos acréscimos, o PSG sacramentou a vitória com gol do alemão Julian Draxler.

Com o resultado, os parisienses seguem na liderança com 33 pontos, oito a mais do que o vice-líder Lille. Já o Olympique fecha a rodada com 19 pontos na quinta colocação.

Na próxima rodada, o PSG irá receber o vice-líder Lille, na sexta-feira, dia 2 de novembro, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Por sua vez, o time de Marselha irá visitar o Montpellier, no domingo, dia 4 de novembro, às 18 horas, no Stade de la Mosson.