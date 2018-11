Mayke é contratado em definitivo e assina acordo de cinco anos com o Palmeiras

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação em definitivo do lateral-direito Mayke, que estava emprestado ao clube pelo Cruzeiro. Campeão brasileiro pelo clube nesta temporada, o jogador firmou compromisso de cinco anos com a equipe do Palestra Itália.

Com 26 anos, o atleta está no time palmeirense desde 2017 e, ao total, disputou 60 partidas, sendo 34 delas nesta temporada. Na campanha do título do Brasileirão, garantido no último domingo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, Mayke atuou 19 vezes em 37 possíveis.

O Palmeiras vai fechar a sua campanha vitória na competição nacional no próximo domingo, quando enfrenta o Vitória, às 17 horas, no Allianz Parque, pela rodada final do torneio. O time volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, às 16 horas, para iniciar a preparação para o duelo que será de festa para a equipe e para a torcida, até pelo fato de que o time baiano já está rebaixado para a Série B.

A equipe alviverde soma 77 pontos em sua campanha e tem cinco de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que também já assegurou o vice-campeonato nacional e fecha a sua participação neste Brasileirão no sábado, às 19 horas, contra o Atlético-PR, no Maracanã.