Maxi López minimiza sufoco na Bahia e prevê Vasco melhor diante do Resende

O argentino Maxi López salvou o Vasco de um vexame na última quarta-feira, ao marcar nos acréscimos, de pênalti, o gol que garantiu a classificação diante do Juazeirense, na Bahia, pela Copa do Brasil. Nesta quinta, o atacante admitiu a atuação decepcionante da equipe, mas apostou em evolução para o duelo decisivo diante do Resende, domingo, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara.

“O jogo contra o Resende vai ser bem diferente, com um campo bom. Isso é muito importante. Faz a diferença. Vamos fazer todo o possível para chegar na primeira final do ano”, comentou o jogador, que reclamou bastante do estado do gramado em Juazeiro depois da partida de quarta.

Após se classificar com a melhor campanha da primeira fase da Taça Guanabara, Maxi López considerou que o Vasco tem aproveitado bem o Estadual como teste para o Campeonato Brasileiro. “Acho que estamos construindo uma coisa muito boa. É a preparação para o Brasileirão. Acho que o Carioca é um bom teste para começar a formar um novo grupo. Esse processo e esses momentos difíceis são bons para testar o caráter do time.”

E apesar do sofrimento diante do Juazeirense, o argentino viu pontos positivos na atuação do Vasco e considerou que a equipe mostrou maturidade ao não se desesperar durante o segundo tempo, quando perdia por 2 a 1 e estava sendo eliminada logo na estreia da Copa do Brasil.

“Vão ter muitos momentos de dificuldade. O importante não é como você cai, mas como você pega esse momento ruim e reage. A gente tem que aprender, amadurecer. Sabemos que temos que jogar 100% contra times pequenos. É uma cobrança interna nossa”, apontou.