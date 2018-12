Matsubara vence Amador de Nova Odessa pela 10ª vez

A Associação Atlética Matsubara, tradicional clube de Nova Odessa, se sagrou decacampeã do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade. O time da Vila Eneides superou por 1 a 0 o Juventude em uma partida bastante disputada, realizada no último sábado (8), e ergueu a taça pela 10ª vez.

O duelo decisivo ocorreu no Estádio Municipal Natal Gazetta, o popular “Campo do Progresso”, que estava completamente lotado em suas arquibancadas. A torcida do clube do Jardim São Jorge, a ‘Conexão Favela’, era mais numerosa e barulhenta no apoio, mas isso não foi suficiente para ‘empurrar’ os jogadores e vencer o Matsubara na decisão. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Em um jogo de poucas oportunidades claras de gol, o que se viu foi bastante disputa no meio de campo e na marcação. O gol de Carlos Eduardo, camisa 10 do clube, abriu o caminho já no primeiro tempo e coube ao Matsubara controlar as ações e jogar no contra-ataque, mas resguardado na defesa. Um dos destaques foi o comando em campo pelo meia e capitão da equipe, Everton Viana.

Após o apito final do árbitro veio a ‘explosão’ de alegria de torcedores. A confiança no título era tamanha que teve direito a camisetas prontas com antecedência, ostentadas por dirigentes do clube logo após a partida. Se autodenominando “o maior de Nova Odessa”, o Matsubara coleciona agora os títulos de 1989, 90, 91, 97, 98, 2001, 2004, 2012, 2016 e de 2018.

A competição é organizada pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. As demais divisões do futebol novaodessense tiveram o Red Bull como vencedor na ‘Segundinha’ e o São Manoel na ‘Terceirinha’. As três disputas do campeonato envolvem ao todo mais de 700 atletas amadores locais.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.