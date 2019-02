Mascarenhas é diagnosticado com caxumba e preocupa o Fluminense

O lateral-esquerdo Mascarenhas foi diagnosticado com caxumba ao se apresentar no CT Pedro Antonio, na manhã deste sábado. Este é o segundo caso da doença no ano no Fluminense. O zagueiro Frazan, após se recuperar da mesma enfermidade, já voltou a treinar com o grupo normalmente.

O jogador já vinha fazendo tratamento de lesão muscular na coxa direita e precisará continuar a recuperação fora do clube. Mascarenhas sentiu o problema muscular no clássico contra o Vasco, pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Fluminense retomou os trabalhos neste sábado, após cancelar o treinamento de sexta-feira após o incêndio no CT Ninho do Urubu, que resultou em 10 mortos no rival Flamengo. A tragédia causou o adiamento das semifinais da Taça Guanabara, que seriam disputadas neste fim de semana.

No sábado, o Fluminense enfrentaria o Flamengo, no que seria o primeiro Fla-Flu da temporada. O jogo doi adiado para a próxima quinta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã. Um dia antes, na quarta, no mesmo local, às 21h30, o Vasco enfrentará o Resende.

Nestes duelos, flamenguistas e vascaínos terão a vantagem de jogar pelo empate para se classificarem à final, que continua programada como anteriormente para o domingo seguinte.